Главе сеульской Церкви Объединения грозит 13 лет тюрьмы за взятки первой леди

Процесс над Хан Хак Ча длится с начала декабря прошлого года. Ей инкриминируется, в частности, передача Ким Гон Хи роскошного ожерелья и сумок Chanel в июле 2022 года. Также ей предъявлены другие обвинения, в том числе в нарушении закона о политических фондах.