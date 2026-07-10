Reuters узнал о росте спроса на частные джеты в США после рекордного IPO SpaceX

Компания, оформляющая контракты на частные джеты Soar Aviation Law, зафиксировала рост спроса на 25% в текущем году. «Я думаю, что сейчас гораздо больше людей могут позволить себе путешествовать частными самолетами, и это число, похоже, растет с каждым днем», — отметила авиационный юрист Аманда Эпплгейт. Число рейсов, выполняемых владельцами частных самолетов, выросло на 13,4%. Сильнее всего показатель увеличился в Сан-Франциско и Лас-Вегасе.