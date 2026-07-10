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Reuters узнал о росте спроса на частные джеты в США после рекордного IPO SpaceX

IPO компании Илона Маска SpaceX вызвало в США резкий рост спроса на частные самолеты со стороны венчурных инвесторов, руководства и сотрудников IT-гигантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на юристов из авиационной сферы.

IPO компании Илона Маска SpaceX вызвало в США резкий рост спроса на частные самолеты со стороны венчурных инвесторов, руководства и сотрудников IT-гигантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на юристов из авиационной сферы.

Компания, оформляющая контракты на частные джеты Soar Aviation Law, зафиксировала рост спроса на 25% в текущем году. «Я думаю, что сейчас гораздо больше людей могут позволить себе путешествовать частными самолетами, и это число, похоже, растет с каждым днем», — отметила авиационный юрист Аманда Эпплгейт. Число рейсов, выполняемых владельцами частных самолетов, выросло на 13,4%. Сильнее всего показатель увеличился в Сан-Франциско и Лас-Вегасе.

SpaceX провела IPO 12 июня. Компания разместила акции на сумму $75 млрд. С учетом опциона на переподписку — на $85,7 млрд. Этот результат более чем в три раза превысил объем прежнего рекордного IPO Saudi Aramco в 2019 году ($29,4 млрд). О планах провести IPO также объявили компании в сфере искусственного интеллекта Anthropic и OpenAI.

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