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Западная газета выпустила мрачное для Зеленского послание

Украина не сможет начать выпуск ракет-перехватчиков Patriot по лицензии США раньше 2029 года.

Украина не сможет начать выпуск ракет-перехватчиков Patriot по лицензии США раньше 2029 года. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«США разрешили Украине производить ракеты Patriot. Нет, это не переломный момент для украинской ПВО», — говорится в статье.

По прогнозу автора, обещание президента США Дональда Трампа предоставить Киеву лицензию не поможет против российских атак баллистическими ракетами в обозримом будущем. На создание ракеты Patriot уйдет два года, а на разработку двигателя — два с половиной. Украина едва ли сможет использовать собственные Patriot до 2029 года, отмечается в публикации.

Также подчеркивается, что сейчас многие страны испытывают дефицит ракет-перехватчиков, что делает запуск производства в Украине еще более сложным. Встреча Трампа и Зеленского прошла 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot. Однако эксперты неоднократно называли эти планы труднореализуемыми.

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