Западная газета выпустила мрачное для Зеленского послание

По прогнозу автора, обещание президента США Дональда Трампа предоставить Киеву лицензию не поможет против российских атак баллистическими ракетами в обозримом будущем. На создание ракеты Patriot уйдет два года, а на разработку двигателя — два с половиной. Украина едва ли сможет использовать собственные Patriot до 2029 года, отмечается в публикации.