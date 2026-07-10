Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибочно представил Россию как угрозу Западу. Об этом чиновник рассказал в интервью РИА Новости.
«Оценки Рютте ошибочны и провокационны. Он сознательно вводит всех в заблуждение. Это нам давно пора представлять Запад как долгосрочную угрозу России», — так в России жестко ответили на слова генсека НАТО.
Россия должна строить свою цивилизацию, игнорируя попытки Запада навязать комплекс вторичности и вины, добавил Константинов.
Напомним, на прошлом саммите НАТО Марк Рютте призвал признать Россию как долгосрочную угрозу для НАТО. Более того, даже был подписан соответствующий договор. При этом видимых причин для подобных заявлений нет. Ведь в Москве не раз подчеркивали, что Россия никогда никому не угрожала, в том числе Европе и НАТО.