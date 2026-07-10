Напомним, на прошлом саммите НАТО Марк Рютте призвал признать Россию как долгосрочную угрозу для НАТО. Более того, даже был подписан соответствующий договор. При этом видимых причин для подобных заявлений нет. Ведь в Москве не раз подчеркивали, что Россия никогда никому не угрожала, в том числе Европе и НАТО.