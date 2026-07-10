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ПВО перехватила 376 украинских дронов над территорией России

Российские военные перехватили 376 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Российская газета

Российские военные перехватили 376 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были уничтожены в ночь на пятницу, в период с 20:00 мск 9 июля до 7:00 мск 10 июля. Речь идет о дронах самолетного типа.

Противник пытался атаковать Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Ростовскую, Смоленскую и Тверскую области.

Также цели перехвачены над Московским регионом и Краснодарским краем.

Кроме того, ПВО сбила дроны над Крымом и Азовским морем.

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