ПВО перехватила 376 украинских дронов над территорией России

Российские военные перехватили 376 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники были уничтожены в ночь на пятницу, в период с 20:00 мск 9 июля до 7:00 мск 10 июля. Речь идет о дронах самолетного типа.
Противник пытался атаковать Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Ростовскую, Смоленскую и Тверскую области.
Также цели перехвачены над Московским регионом и Краснодарским краем.
Кроме того, ПВО сбила дроны над Крымом и Азовским морем.
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