Главные новости к утру 10 июля 2026 года

Начало производства ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot по лицензии США на Украине возможно не ранее 2029 года. Издание Junge Welt сообщило, что даже при условии оперативного строительства необходимых производственных мощностей процесс изготовления ракеты занимает два года, а её двигателя — два с половиной года.