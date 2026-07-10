Главные новости к утру 10 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 июля 2026.
Израиль предупредил США о планах Ирана ликвидировать Трампа
Израиль передал американской стороне разведывательную информацию, из которой следует, что Иран разработал план покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN. Ряд американских чиновников считает, что доклад Израиля может представлять собой попытку премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтолкнуть Белый дом к интенсификации военных действий.
На Ильском НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар из-за БПЛА
На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Северском районе Краснодарского края, произошло возгорание. Причиной инцидента стало падение обломков БПЛА. Жертв и пострадавших нет, проинформировали в оперативном штабе региона.
Украина не сможет производить ракеты Patriot по лицензии США
Начало производства ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot по лицензии США на Украине возможно не ранее 2029 года. Издание Junge Welt сообщило, что даже при условии оперативного строительства необходимых производственных мощностей процесс изготовления ракеты занимает два года, а её двигателя — два с половиной года.
Израиль вернет Ливану часть занятых территорий
Израильские власти планируют в ближайшие дни передать Бейруту контроль над частью ливанских территорий, которые в настоящее время заняты израильскими войсками. По данным CNN, Вашингтон вскоре начнет связываться с международными партнерами, чтобы помочь правительству Ливана эффективно восстановить суверенитет в этих зонах.
Франция победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ
Сборная Франции обыграла Марокко в матче ¼ финала чемпионата мира-2026 со счетом 2:0. У французов голы на счету Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. Франция стала третьей сборной в истории, вышедшей в полуфинал на трех турнирах подряд (2018, 2022, 2026), после Германии и Бразилии.