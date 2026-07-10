ФСБ сорвала теракт Киева на военном аэродроме в Ростовской области

Органами ФСБ в Ростовской области установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для совершения теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный». За подрыв объекта ему было обещано денежное вознаграждение.
Целью готовившегося теракта было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и авиапарка аэродрома. Для этого противник планировал использовать 13 FPV-дронов с системами ИИ. Боевая нагрузка каждого БПЛА превышала 1 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Получив предложение от представителя ГУР Украины, россиянин проявил сознательность и обратился в территориальный орган безопасности, сообщив о планируемом теракте. Дальнейшие события развивались под контролем сотрудников ФСБ России.
От сотрудника из ГУР Украины поступили координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по теракту. После обнаружения и обезвреживания БПЛА, а также получения аванса (20% от суммы) связь с инограстранной разведкой была прекращена. Благодаря оперативной реакции на информацию, переданную в ФСБ, теракт удалось предотвратить на стадии подготовки. Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются.
ФСБ России напоминает: согласно примечанию к ст. 205 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от ответственности, если оно своевременно предупредило власти или иным способом помогло предотвратить теракт, и в его действиях нет иного состава преступления. Также по ст. 31 УК РФ лицо не несёт ответственности за преступление, если добровольно и окончательно отказалось от его совершения.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против российских военнослужащих и объектов оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве заявили, что речь шла о подготовке «беспрецедентных по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов». В частности, в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного представителя российского военного ведомства по заданию СБУ. По версии следствия, атаку планировали провести в столичном регионе. Задержанный подготовил беспилотник с самодельным взрывным устройством, оснащённым поражающими элементами.
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