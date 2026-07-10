Захарова назвала смену написания украинских топонимов в Швеции самоунижением

Дипломат также сообщила, что шведское посольство в Киеве и почётное консульство в Одессе уже переименованы в соответствии с новыми нормами. По мнению Захаровой, это стало частью продолжающейся на Западе кампании по отказу от традиционных европейских топонимов в пользу украинских вариантов. Она утверждает, что этому процессу содействуют СМИ, IT-компании, цифровые платформы и проекты вроде «Википедии».