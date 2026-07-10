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«Вводит всех в заблуждение»: В Крыму жёстко ответили Рютте на слова о России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов раскритиковал в беседе с РИА «Новости» заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ранее назвал Россию долгосрочной угрозой для стран альянса.

По мнению Константинова, подобные оценки не соответствуют действительности и носят провокационный характер. Он заявил, что считает угрозой для России именно политику западных государств.

«Оценки Рютте ошибочны и провокационны. Он сознательно вводит всех в заблуждение. Это нам давно пора представлять Запад как долгосрочную угрозу России», — заявил Константинов.

Он также отметил, что, по его мнению, Россия должна продолжать развиваться самостоятельно и строить собственную цивилизационную модель, не ориентируясь на оценки со стороны западных стран.

«Нам надо идти своим путём, строить свою цивилизацию. А они — пусть называют нас как хотят. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — заявил глава крымского парламента.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Анкаре заявил, что альянс считает Россию долгосрочной угрозой и будет защищать каждый дюйм своей территории, подчеркнув, что НАТО ни на кого не нападает, а только защищает свою жизнь и демократию. Он предупредил, что «нельзя победить НАТО», и выразил надежду на коллективное признание этой угрозы в итоговой декларации.

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