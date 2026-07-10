«Вводит всех в заблуждение»: В Крыму жёстко ответили Рютте на слова о России

Ранее генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Анкаре заявил, что альянс считает Россию долгосрочной угрозой и будет защищать каждый дюйм своей территории, подчеркнув, что НАТО ни на кого не нападает, а только защищает свою жизнь и демократию. Он предупредил, что «нельзя победить НАТО», и выразил надежду на коллективное признание этой угрозы в итоговой декларации.