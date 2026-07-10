США объявили о запуске «пилотной зоны» для вывода войск Израиля из Ливана

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта, предусматривающее частичный вывод израильских войск с территории Ливана. Нетаньяху заявил, что на первом этапе Израиль выведет войска из двух районов на юге Ливана — к северу и югу от реки Литани. Менее чем через 24 часа после подписания документа Израиль нанес удар по южной части Ливана.