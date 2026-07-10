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США объявили о запуске «пилотной зоны» для вывода войск Израиля из Ливана

Израиль и Ливан в конце июня подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта, который включает в себя частичный вывод израильских военных с юга Ливана.

Источник: РБК

Первая «пилотная зона» в Ливане, предусматривающая передачу контроля над территорией, оккупированной израильскими силами, будет запущена в ближайшие дни, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

«В настоящее время разрабатываются и планируются дальнейшие пилотные зоны. Центральное командование (CENTCOM) координирует свои действия с обеими странами для дальнейшего продвижения», — рассказал собеседник канала.

Также Вашингтон «вскоре начнет работу с международными партнерами для оказания помощи ливанскому правительству в эффективном восстановлении суверенитета в этих зонах и по всей стране».

Переговоры в Риме на следующей неделе пройдут в закрытом формате и позволят правительствам передать вопросы техническим группам, которые займутся всеми пунктами рамочного соглашения, заявил собеседник канала. Этот 14-пунктовый документ был достигнут по итогам последнего раунда переговоров между израильскими и ливанскими официальными лицами в Вашингтоне в конце июня при посредничестве США.

Президент Ливана Жозеф Аун связывал дальнейшее участие страны в переговорах с Израилем с началом вывода израильских военных из южных районов Ливана, сообщил CNN дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, выступил против идеи широкого вывода израильских солдат с юга Ливана. «Мы ни у кого не спрашивали разрешения войти в Ливан, и нам не нужно разрешение, чтобы оставаться в там», — заявил он.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News говорил, что жители некоторых христианских деревень в Ливане просили, чтобы Израиль аннексировал их поселения, так как хотели бы находиться под его защитой. Народ Ливана хочет избавиться от «Хезболлы», уверен Нетаньяху.

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта, предусматривающее частичный вывод израильских войск с территории Ливана. Нетаньяху заявил, что на первом этапе Израиль выведет войска из двух районов на юге Ливана — к северу и югу от реки Литани. Менее чем через 24 часа после подписания документа Израиль нанес удар по южной части Ливана.

Лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг соглашение и назвал документ «капитуляцией».

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