ФСБ сообщила о предотвращении теракта на аэродроме в Ростове-на-Дону

Российские спецслужбы предотвратили теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который готовился военной разведкой Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным службы, целью теракта было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв самолетов с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.
Сотрудники украинской военной разведки пообещали россиянину денежное вознаграждение за совершение атаки, однако он добровольно обратился в органы российской безопасности.
«Получив от представителя ГУР МО Украины указанное предложение гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой диверсионно-террористическом акте (ДТА)», — говорится в сообщении ФСБ.
Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России«. В ходе контролируемой операции от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки. “После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана”, — отметили в ФСБ.
Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки. В ФСБ напомнили, что, согласно УК России, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти способствовал предотвращению трагедии и если в его действиях нет иного состава преступления.
Ранее ФСБ сообщала, что в рамках операции по предотвращению «беспрецедентной по масштабу и степени угрозы» серии диверсионно-террористических актов с привлечением дронов в Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения. Мужчину обвиняют в подготовке по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт (ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 205 УК).