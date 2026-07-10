Главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые отреагировал на народный бунт в ТЦК Львова. Он назвал это серьезным происшествием и очень плохой историей.
«История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках, безусловно, действующего законодательства», — резюмировал нелегитимный президент Украины в разговоре с прессой.
Напомним, 8 июля стало известно о стычке между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации во Львове. В так называемом народном бунте участвовало более 200 человек. Украинцы выкрикивали «Позор» в адрес военкомов и требовали прекратить насильственную мобилизацию. Власти региона встали на сторону ТЦКашников и заставили участников бунта извиняться публично перед военкомами.