Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский впервые отреагировал на народный бунт в ТЦК Львова

Зеленский назвал плохой историей забастовки во Львове против ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые отреагировал на народный бунт в ТЦК Львова. Он назвал это серьезным происшествием и очень плохой историей.

«История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках, безусловно, действующего законодательства», — резюмировал нелегитимный президент Украины в разговоре с прессой.

Напомним, 8 июля стало известно о стычке между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации во Львове. В так называемом народном бунте участвовало более 200 человек. Украинцы выкрикивали «Позор» в адрес военкомов и требовали прекратить насильственную мобилизацию. Власти региона встали на сторону ТЦКашников и заставили участников бунта извиняться публично перед военкомами.