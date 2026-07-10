Турция уже могла продать поставленные ей Россией С-400

Системы противовоздушной обороны С-400, которые ранее Анкара закупила у Москвы, возможно, были перепроданы Турцией одному из государств, расположенных на берегах Персидского залива. Такую информацию распространяет издание Hürriyet.
«Согласно той информации, которой я располагаю, комплексы С-400 уже переданы другой стране. О данной сделке будет объявлено сегодня. Зенитные системы направляются в государство, находящееся в зоне Персидского залива», — говорится в публикации.
Ссылаясь на свои источники, журналисты предполагают, что в качестве потенциальных приобретателей могут фигурировать Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Вместе с этим подчеркивается, что чиновники из Турции пока не делали официальных заявлений относительно этого соглашения.
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