Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На прощание с Хаменеи в Иране пришло рекордное число людей

Около 43 миллионов человек приняли участие в церемониях прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Около 43 миллионов человек приняли участие в церемониях прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Это делает траурные мероприятия самыми масштабными в истории, сообщил телеканал Press TV.

Хаменеи погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов. Прощание с ним началось в Тегеране 3 июля, на церемонию прибыли высокопоставленные делегации более чем из ста стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в крупнейшем религиозно-общественном комплексе столицы — Мосалле Тегерана.

Траурное шествие по основным улицам города прошло 6 июля. Затем тело доставили в главный религиозный центр страны — Кум, где 7 июля состоялись отдельные церемонии. Вечером того же дня останки Хаменеи отправили в Ирак.

Там прощание организовали для местных мусульман-шиитов в священных городах Наджаф и Кербела. Погребение верховного лидера прошло 9 июля в его родном городе Мешхед.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше