На прощание с Хаменеи в Иране пришло рекордное число людей

Около 43 миллионов человек приняли участие в церемониях прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Это делает траурные мероприятия самыми масштабными в истории, сообщил телеканал Press TV.
Хаменеи погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов. Прощание с ним началось в Тегеране 3 июля, на церемонию прибыли высокопоставленные делегации более чем из ста стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в крупнейшем религиозно-общественном комплексе столицы — Мосалле Тегерана.
Траурное шествие по основным улицам города прошло 6 июля. Затем тело доставили в главный религиозный центр страны — Кум, где 7 июля состоялись отдельные церемонии. Вечером того же дня останки Хаменеи отправили в Ирак.
Там прощание организовали для местных мусульман-шиитов в священных городах Наджаф и Кербела. Погребение верховного лидера прошло 9 июля в его родном городе Мешхед.