CENTCOM сообщило о проходе 800 судов по маршруту США в Ормузском проливе

8 июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран атаковал несколько судов в Ормузском проливе. Стороны начали обмениваться ударами. В тот же день Центральный штаб ВС Ирана заявил, что транзит через пролив разрешен только по маршрутам, указанным Тегераном. Накануне в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подчеркивали, что вмешательство США в определение маршрута движения через пролив «приведет к сокрушительному ответу» и нарушит процесс открытия пролива.