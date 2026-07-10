Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CENTCOM сообщило о проходе 800 судов по маршруту США в Ормузском проливе

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление Ирана о том, что проход через Ормузский пролив можно осуществить только по разрешенным им маршрутам. США успешно провели через морской коридор уже более 800 торговых судов, указано в сообщении CENTCOM.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление Ирана о том, что проход через Ормузский пролив можно осуществить только по разрешенным им маршрутам. США успешно провели через морской коридор уже более 800 торговых судов, указано в сообщении CENTCOM.

«Иран не контролирует Ормузский пролив. С начала мая силы США помогли обеспечить успешный транзит более 800 коммерческих судов и 380 млн баррелей сырой нефти через этот жизненно важный международный торговый коридор», — уточняется в в X командования.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран атаковал несколько судов в Ормузском проливе. Стороны начали обмениваться ударами. В тот же день Центральный штаб ВС Ирана заявил, что транзит через пролив разрешен только по маршрутам, указанным Тегераном. Накануне в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подчеркивали, что вмешательство США в определение маршрута движения через пролив «приведет к сокрушительному ответу» и нарушит процесс открытия пролива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше