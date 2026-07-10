Националисты «Азова»* начали стрельбу по территориальной обороне ВСУ и нацгвардии в Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение от российских силовых структурах.
«По данным радиоперехватов, “азовцы”* открыли заградительный огонь», — говорится сообщении.
Бои прошли западнее села Турья. Тероборона получила приказ на передислокацию и сообщила об этом нацгвардии. Однако это не помогло избежать «дружественного огня».
В конце июня силовики сообщили, что боевиков «Азова»* перебросили в Черниговскую область для борьбы с уклонистами и дезертирами. Отмечалось, что в этом регионе на Украине их больше всего.
Нужно отметить, что сейчас ВСУ испытывают жесткую нехватку живой силы в зоне СВО. Из-за этого продолжается насильственная мобилизация, украинцев хватают на улицах и сажают в автобусы, а потом практически без подготовки отправляют на поле боя.
* — организация, признанная террористической и запрещена на территории РФ.