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«Умные птички» не долетели: ФСБ раскрыла детали сорванного удара по аэродрому под Ростовом

Более тринадцати килограммов взрывчатки, распределённые по 13 высокотехнологичным FPV-дронам, — таков был «арсенал», подготовленный для удара по аэродрому «Ростов-Центральный». Каждый БПЛА, по замыслу кураторов из ГУР МО Украины, должен был применять системы искусственного интеллекта для точного наведения на авиационную технику и объекты инфраструктуры. Однако реализовать этот сценарий не удалось: спецслужбы нейтрализовали угрозу до того, как беспилотники смогли подняться в воздух.

Источник: Life.ru

Иностранные разведчики рассчитывали использовать в своих целях жителя России, которому пообещали денежное вознаграждение за уничтожение личного состава и уничтожение авиапарка. Вербовщики настаивали на проведении диверсионно-террористического акта, планируя превратить объект в зону масштабного бедствия.

Мужчина, получивший подобное предложение, проявил сознательность и добровольно обратился в региональный орган безопасности. Благодаря этому своевременному шагу дальнейшая подготовка к преступлению проходила уже под полным контролем сотрудников ФСБ России.

Силовики получили координаты тайника, где прятали летательные аппараты, а также инструкции по совершению диверсии. После обнаружения техники и ее деактивации связь с зарубежными координаторами была прервана. В этот момент злоумышленники успели выплатить исполнителю лишь 20% от обещанной суммы аванса.

В результате принятых мер удалось предотвратить теракт на стадии подготовки. В соответствии с законодательством, лицо, своевременно сообщившее властям о готовящемся преступлении, освобождается от уголовной ответственности. Сейчас ведется работа по установлению всех лиц, причастных к этому криминальному плану.

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