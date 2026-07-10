CNN узнал о дипломатическом шансе, который США дали Ирану

Соединенные Штаты ведут закулисные переговоры для снижения напряженности в конфликте с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
При этом Вашингтон сохраняет список целей в качестве рычага давления и готов к возможным ударам уже ближайшей ночью, однако в настоящее время приоритет отдан дипломатии, рассказал собеседник издания.
По данным корреспондента CNN Памелы Браун, США наносят удары по Ирану, намеренно делая паузы, чтобы избежать эскалации и дать шанс дипломатическим усилиям. Американская сторона ранее уже применяла такую тактику: «наносить удары, а затем приостанавливаться», пояснил источник в Белом доме.
Несколько чиновников подтвердили телеканалу, что военные готовятся к потенциальным ударам в ночь на 10 июля, если это потребуется, но на данный момент дипломатическое решение остается на первом месте.
В последние дни американское Центральное командование (CENTCOM) дважды объявляло об ударах по Ирану в ответ на атаки Тегерана по кораблям в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ сообщил о поражении американских баз в Кувейте и Бахрейне.
После этого президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Он также подчеркнул, что дальнейшие контакты с Тегераном являются «пустой тратой времени».
Меморандум о взаимопонимании, заключенный между США и Ираном в середине июня, должен был открыть Ормузский пролив, однако вместо этого привел к эскалации из-за неоднозначной формулировки одного из пунктов, писала The Wall Street Journal. Стороны, как отмечает издание, по-разному трактуют пункт 5 соглашения, в котором говорится об открытии пролива.
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