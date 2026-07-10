CNN узнал о дипломатическом шансе, который США дали Ирану

Меморандум о взаимопонимании, заключенный между США и Ираном в середине июня, должен был открыть Ормузский пролив, однако вместо этого привел к эскалации из-за неоднозначной формулировки одного из пунктов, писала The Wall Street Journal. Стороны, как отмечает издание, по-разному трактуют пункт 5 соглашения, в котором говорится об открытии пролива.