Казначейство Бельгии возобновило отказы россиянам в разблокировке активов

Эту информацию подтвердил и старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артём Касумян. В его практике уже появились два подобных отказа, а ещё одна крупная юридическая фирма сообщила о трёх аналогичных решениях. По оценке всех опрошенных экспертов, пауза в рассмотрении заявлений продолжалась с ноября-декабря 2025 года.