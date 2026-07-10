«Единая Россия» поддержит развитие отечественных инноваций по восьми ключевым направлениям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершается работа над технологическим разделом Народной программы. В него поступили предложения и инициативы от ученых, предпринимателей, инновационных компаний, институтов развития и экспертного сообщества.
Они касаются ключевых направлений технологического развития страны: искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, новых материалов, энергетики нового поколения, беспилотных систем, космоса и связи, а также создания среды для развития инноваций. После финальной доработки раздел планируется направить в Правительство РФ.
Промежуточные итоги формирования технологического раздела Народной программы «Единой России» подвели на заседании партийного Совета по инновационному и технологическому развитию.
«То, что в Народной программе формируется полноценный технологический раздел, подтверждает высокий общественный запрос на научно-техническое развитие и укрепление технологического суверенитета. Для ракетно-космической отрасли это особенно важно: космос всегда был драйвером передовых решений — от спутниковой связи до новых материалов, которые затем находят применение на Земле и делают жизнь людей лучше», — отметил председатель Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России», гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Предложения для технологического раздела Народной программы собирались на площадках ведущих вузов, форумов «Единой России», а также в ходе экспертных дискуссий с участием экспертного сообщества.
«В результате диалога с научным сообществом, экспертами, бизнесом и инноваторами мы получили множество предложений и инициатив. Все они были проанализированы и найдут свое отражение в Народной программе. Ни одно из предложений не осталось без нашего внимания. Совместная работа с инноваторами будет продолжена с целью формирования научно-технологической повестки будущего», — сказал секретарь партийного Совета по инновационному и технологическому развитию, руководитель проектов «Единой России» Илья Медведев.
В работе принял участие губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения «Единой России», член Совета Михаил Котюков. Он предложил одно из заседаний Совета по инновационному и технологическому развитию провести на территории Красноярского края, так как в регионе накоплен большой опыт, а также внес предложения в технологический раздел Народной программы:
«Хочу поблагодарить разработчиков технологического раздела Народной программы, у нас появилась база, с которой можно работать в дальнейшем. Есть предложение расширить космический раздел, не ограничиваться только космическими сервисами, а поговорить еще про космические технологии и системы. Это крайне интересная тема для молодежи и детей. На мой взгляд, необходимо также данный блок дополнить двумя разделами — вынести отдельно вопросы агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности и энергетики. В этих направлениях много самостоятельных задач, работа с ними может дать серьезные и важные разработки для страны».