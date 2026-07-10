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WSJ узнала о срыве плана Трампа по размещению 20 тыс. миротворцев в Газе

Международные силы стабилизации в секторе Газа отложили размещение первой группы из 10−20 миротворцев. Изначально план президента США Дональда Трампа предполагал развертывание 20 тыс. человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Международные силы стабилизации в секторе Газа отложили размещение первой группы из 10−20 миротворцев. Изначально план президента США Дональда Трампа предполагал развертывание 20 тыс. человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Первая группа марокканских военнослужащих должна была прибыть в сектор Газа в июне, однако размещение отложено на несколько месяцев. Сначала миротворцы должны пройти подготовку вблизи границы с Израилем, прежде чем приступить к операции в анклаве. Позже к ним должны присоединиться дополнительные силы, пишет WSJ.

Перемирие между Израилем и палестинским движением «Хамас» вступило в силу в октябре 2025 года. Для наблюдения за соблюдением условий соглашения США учредили «Совет мира», устав которого подписали 20 стран. По задумке Дональда Трампа, организация будет работать в секторе Газа в сотрудничестве с ООН.

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