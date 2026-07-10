WSJ узнала о срыве плана Трампа по размещению 20 тыс. миротворцев в Газе

Перемирие между Израилем и палестинским движением «Хамас» вступило в силу в октябре 2025 года. Для наблюдения за соблюдением условий соглашения США учредили «Совет мира», устав которого подписали 20 стран. По задумке Дональда Трампа, организация будет работать в секторе Газа в сотрудничестве с ООН.