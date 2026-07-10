Володин: дропперство исчезает как вид преступления в России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил, что дропперство постепенно исчезает как вид преступления в России. Это следует из данных МВД, которые он привел, подводя итоги работы закона о защите граждан от мошенников, вступившего в силу год назад.