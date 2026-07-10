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Володин: дропперство исчезает как вид преступления в России

Председатель Госдумы заявил, что за год действия закона возбуждено более 2000 уголовных дел против мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил, что дропперство постепенно исчезает как вид преступления в России. Это следует из данных МВД, которые он привел, подводя итоги работы закона о защите граждан от мошенников, вступившего в силу год назад.

За это время возбуждено свыше 2000 уголовных дел по статье о неправомерном обороте средств платежей. Около 1500 владельцев карт, ставших дропперами, пошли на сотрудничество с полицией и помогли раскрыть имена злоумышленников. При активном содействии следствию и совершении преступления впервые можно избежать уголовной ответственности.

«Это свидетельствует о том, что закон работает. Создан механизм эффективного противодействия вовлечению граждан, в первую очередь подростков, в противоправную деятельность», — написал Володин.

Ранее замглавы МВД РФ Андрей Храпов заявил, что после принятия закона о дропперах, злоумышленники стали активно сотрудничать со следствием. Им это помогло избежать уголовной ответственности, а следователям — раскрыть преступные цепочки. Обычным дропперам грозит до трех лет лишения свободы, а организаторам схем — до шести лет.

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