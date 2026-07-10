Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
«Я могу сказать вам, исходя из имеющейся у меня информации, что я разговаривал с Киевом и тамошними инсайдерами, что ситуация гораздо более сложная и простая одновременно. Приказы были отданы администрацией режима Зеленского… и Зеленский, по сути, дал “зеленый свет” на то, чтобы это произошло», — сказал Телиженко в интервью RT, ссылаясь на источники в Киеве.
Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве — сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. В четверг телеканал «Общественное» сообщил о том, что Реут арестован на два месяца. Позднее стало известно из трансляции из зала киевского суда, что Жикович также был отправлен под стражу.