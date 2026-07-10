Зеленский дал добро на взрыв в Монако, считает украинский экс-дипломат

«Я могу сказать вам, исходя из имеющейся у меня информации, что я разговаривал с Киевом и тамошними инсайдерами, что ситуация гораздо более сложная и простая одновременно. Приказы были отданы администрацией режима Зеленского… и Зеленский, по сути, дал “зеленый свет” на то, чтобы это произошло», — сказал Телиженко в интервью RT, ссылаясь на источники в Киеве.