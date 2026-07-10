Дополнительные ограничения в подаче электричества введут в Крыму

С пятницы в южных и центральных районах Крыма вступят в силу новые ограничения на поставку электроэнергии. Об этом проинформировала пресс-служба компании «Крымэнерго».
Ранее предприятие уведомляло о перебоях с электричеством в отдельных населенных пунктах полуострова. Причиной стали повреждения, вызванные атаками беспилотных летательных аппаратов противника.
«Из-за ударов врага по энергетическим объектам региона в нескольких поселениях северо-западной части Крыма сохранятся перебои с подачей света. Одновременно с этим, на протяжении суток, по причине проведения восстановительных работ, в Южном и Центральном энергетических районах станут вводиться дополнительные ограничения электроснабжения», — отмечается в заявлении.
Специалисты энергетической отрасли задействованы в круглосуточном режиме. Продолжительность восстановления нормальной работы будет зависеть от того, насколько стабильной останется ситуация, а также от возможностей безопасного выполнения аварийно-восстановительных мероприятий.
В США рассказали, какую иллюзию поддерживают Трамп и Зеленский.