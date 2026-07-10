Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные ограничения в подаче электричества введут в Крыму

С пятницы в южных и центральных районах Крыма вступят в силу новые ограничения на поставку электроэнергии.

С пятницы в южных и центральных районах Крыма вступят в силу новые ограничения на поставку электроэнергии. Об этом проинформировала пресс-служба компании «Крымэнерго».

Ранее предприятие уведомляло о перебоях с электричеством в отдельных населенных пунктах полуострова. Причиной стали повреждения, вызванные атаками беспилотных летательных аппаратов противника.

«Из-за ударов врага по энергетическим объектам региона в нескольких поселениях северо-западной части Крыма сохранятся перебои с подачей света. Одновременно с этим, на протяжении суток, по причине проведения восстановительных работ, в Южном и Центральном энергетических районах станут вводиться дополнительные ограничения электроснабжения», — отмечается в заявлении.

Специалисты энергетической отрасли задействованы в круглосуточном режиме. Продолжительность восстановления нормальной работы будет зависеть от того, насколько стабильной останется ситуация, а также от возможностей безопасного выполнения аварийно-восстановительных мероприятий.

В США рассказали, какую иллюзию поддерживают Трамп и Зеленский.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше