Тема ВЭФ‑2026 — «Дальний Восток — развитие во благо людей»

Ожидается, что ВЭФ-2026 станет площадкой для обсуждения практических шагов по реализации этих задач. В прошлом году форум собрал около восьми тысяч участников из 75 стран. В этом году организаторы планируют не снижать планку, сделав акцент на конкретных результатах и проектах, меняющих жизнь людей на Дальнем Востоке.