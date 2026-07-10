Тема ВЭФ‑2026 — «Дальний Восток — развитие во благо людей»

Главной темой 11-го Восточного экономического форума, который состоится
Тема форума перекликается с одним из ключевых приоритетов новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ разрабатывается по поручению президента Владимира Путина, данному по итогам ВЭФ-2025.
Цель стратегии — формирование высокотехнологичной диверсифицированной экономики и развитие современной инфраструктуры. Это должно создать условия для устойчивого роста населения и укрепления роли Дальневосточного федерального округа в кооперации со странами АТР.
Стратегия охватывает пять крупных направлений: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей и климатическая адаптация.
Ожидается, что ВЭФ-2026 станет площадкой для обсуждения практических шагов по реализации этих задач. В прошлом году форум собрал около восьми тысяч участников из 75 стран. В этом году организаторы планируют не снижать планку, сделав акцент на конкретных результатах и проектах, меняющих жизнь людей на Дальнем Востоке.