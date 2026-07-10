Азиатская страна начала делать топливо из пальмового масла

Индонезия переходит на биодизель с 50-процентным содержанием пальмового масла. Об этом 10 июля объявил президент страны Прабово Субианто.
По его словам, программа B50 — это не просто технологическое достижение, а доказательство способности Индонезии использовать собственные природные ресурсы для блага народа. Президент назвал этот шаг важным этапом на пути к энергетической независимости и сокращению импорта топлива.
Субианто подчеркнул, что энергетическая самодостаточность была одним из приоритетов его администрации ещё до вступления в должность.
Власти рассчитывают, что новая смесь позволит увеличить переработку пальмового масла, укрепить энергетическую безопасность и в перспективе полностью отказаться от импорта горючего.
Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия удвоили товарооборот за пять лет.