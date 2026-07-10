За гибель парней в 2024-м: Ликвидирован один из организаторов засады на «Вагнер» в Мали

В июле 2024 года в Мали произошла масштабная совместная операция правительственных войск (FAM) и бойцов ЧВК «Вагнер» против террористических группировок. Бои длились шесть дней — с 22 по 27 июля — в районе населённого пункта Тинзауатен на северо-востоке страны, у границы с Алжиром. Силы сепаратистов насчитывали до тысячи человек. В первый день боя штурмовой отряд под командованием Сергея Шевченко (позывной Пруд) уничтожил значительную часть исламистов, однако начавшийся самум позволил радикалам перегруппироваться и нарастить численность. В ходе этого ожесточенного сражения погиб командир отряда Сергей Шевченко, а также другие военнослужащие армии Мали и бойцы ЧВК. Среди погибших был Никита Федянин — военный корреспондент, автор Telegram-канала GREY ZONE, известный под позывными Белый и Пятисотый.