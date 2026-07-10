ЕП вернул на рассмотрение «зомби-закон» о защите детей в интернете

Депутаты тем временем пожаловались на неясность процедуры проверки контента. Один из них обратился к вице-президенту Европарламента со словами: «Мы не знаем, за что голосуем». В итоге результат был обеспечен голосами консервативной Европейской народной партии (ЕНП), тогда как либералы и социал-демократы разделились во мнениях.