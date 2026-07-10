ЕП вернул на рассмотрение «зомби-закон» о защите детей в интернете

Европейский парламент проголосовал за направление в Совет ЕС так называемого зомби-закона, разрешающего технологическим компаниям сканировать пользовательские данные на предмет материалов о насилии над детьми (CSAM), сообщает Politico.
Документ, который в марте был отклонен парламентом, «вернулся к жизни» после того, как Совет ЕС инициировал процедуру по редкой схеме, упрощающей его принятие. За возобновление рассмотрения законопроекта проголосовали 276 депутатов, против — 314, еще 17 воздержались. Для полной блокировки требовался 361 голос, поэтому инициатива прошла.
Термин zombie bill («зомби-закон») — это неформальное, обозначение законопроекта, который был признан «мертвым» (например, провалился в комитете или не прошел голосование), но впоследствии был возрожден и продолжает свое движение в законодательном процессе.
Ключевой поправкой стало исключение из-под действия закона сервисов со сквозным шифрованием, таких как WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) и Signal. Это решение поддержали сторонники приватности данных, но не устроило ни противников, ни сторонников документа.
Гендиректор лоббистской группы DOT Europe Бен Брейк заявил, что компании надеялись на утверждение закона без поправок. «Принятие поправок — даже если они благонамеренны — затягивает процесс», — пояснил он. Представитель коалиции детских прав ECLAG Натали Мёренс подчеркнула, что голосование было направлено на закрытие «критического правового пробела, который продолжает подвергать детей риску».
Депутаты тем временем пожаловались на неясность процедуры проверки контента. Один из них обратился к вице-президенту Европарламента со словами: «Мы не знаем, за что голосуем». В итоге результат был обеспечен голосами консервативной Европейской народной партии (ЕНП), тогда как либералы и социал-демократы разделились во мнениях.
Теперь Совет ЕС должен рассмотреть поправку об исключении сквозного шифрования. Если он ее отклонит, процедура перейдет в стадию согласования — механизм, который применялся лишь раз с 2013 года. Представитель Еврокомиссии заявил, что Совет ЕС должен изучить поправки, но комиссия самостоятельно проведет их оценку.
В начале июля Euractiv писал, что Еврокомиссия может в сентябре объявить о планах ввести общеевропейские ограничения или запрет на использование социальных сетей для детей. По данным издания, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит эту инициативу в ежегодной речи о состоянии ЕС 16 сентября в Страсбурге.
Все больше стран ограничивают детям доступ к соцсетям: от полного запрета аккаунтов до родительского согласия и «детского режима». Такие меры действуют или обсуждаются более чем в 20 странах.
В ОАЭ 18 июня одобрили запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет. Неделей ранее Великобритания анонсировала похожие ограничения: детям до 16 лет планируют закрыть доступ к крупнейшим платформам, а для подростков 16−17 лет — отключить отдельные функции, в частности прямые трансляции и общение с незнакомцами.
Первой такие меры ввела Австралия. Закон приняли в 2024 году, а 10 декабря 2025 года он вступил в силу. Соцсети обязали блокировать пользователей младше 16 лет.
При этом основатель Telegram Павел Дуров считает, что несовершеннолетним не следует запрещать использование соцсетей, поскольку они научатся обходить ограничения и получат доступ к более опасному контенту.
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