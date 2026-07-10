Депутат Рады Колтунович: правительство Украины скоро могут отправить в отставку

По его словам, Свириденко должен заменить министр обороны Михаил Федоров. «Михаил Федоров — один из кандидатов на должность премьер-министра, это обсуждают в Верховной раде. Я поделюсь инсайдом, хотя коллеги все это знают. Его [кандидатуру] обсуждают постоянно, собирают голоса в контексте, кто будет его поддерживать, по крайней мере среди депутатских групп», — сказал депутат. Он добавил, что на должность премьера также рассматривают экс-посла в США Оксану Маркарову.