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Депутат Рады Колтунович: правительство Украины скоро могут отправить в отставку

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко в скором времени могут отправить в отставку. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Колтунович.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство [Юлии] Свириденко откровенно слабое, даже слабее [правительства Дениса] Шмыгаля. Его очевидно необходимо отправить в отставку. Будет новое сильнее? Сомневаюсь, но премьер, по крайней мере, будет другой. Если это перенесут на осень — плохо. Решат на следующей пленарной неделе — лучше», — сказал он в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

По его словам, Свириденко должен заменить министр обороны Михаил Федоров. «Михаил Федоров — один из кандидатов на должность премьер-министра, это обсуждают в Верховной раде. Я поделюсь инсайдом, хотя коллеги все это знают. Его [кандидатуру] обсуждают постоянно, собирают голоса в контексте, кто будет его поддерживать, по крайней мере среди депутатских групп», — сказал депутат. Он добавил, что на должность премьера также рассматривают экс-посла в США Оксану Маркарову.

Свириденко стала премьер-министром Украины 17 июля 2025 года, сменив на этом посту Шмыгаля, который в настоящее время занимает должность министра энергетики. Тогда же Федоров получил должность первого вице-премьера — министра цифровой трансформации. Однако 14 января 2026 года Федоров был отправлен в отставку и назначен министром обороны.

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