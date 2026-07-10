Дипломат подчеркнула, что Швеция в XVII-XVIII веках сама была одной из крупнейших колониальных империй Европы. Также Захарова напомнила, что шведский стал государственным языком только в 2009 году — до этого у страны юридически не было официального языка. Представитель МИД добавила, что если Стокгольм «забыл собственный эпос в угоду чужим сказкам», она напомнит: в скандинавских сагах Киев упоминался под названием Кенугард.