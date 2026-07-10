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Захарова упрекнула шведов в самоунижении

Захарова: заявление Стенергард о названиях украинских городов — самоунижение.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы шведского МИД Марии Мальмер Стенергард о новых правилах написания украинских топонимов.

Ранее министр сообщила, что согласно новым правилам шведского языка Kiev теперь пишется как Kyjiv, Odessa — Odesa, Donbass — Donbas, Tjernobyl — Tjornobyl. Этот шаг, по ее словам, должен показать «решительный отказ от колониального наследия России».

«Шведское правительство официально устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Она заметила, что Запад на протяжении многих лет ведет кампанию по замене традиционных топонимов на «киевскорежимный новояз», этому активно способствуют средства массовой информации, IT-корпорации, а также «Википедия».

Дипломат подчеркнула, что Швеция в XVII-XVIII веках сама была одной из крупнейших колониальных империй Европы. Также Захарова напомнила, что шведский стал государственным языком только в 2009 году — до этого у страны юридически не было официального языка. Представитель МИД добавила, что если Стокгольм «забыл собственный эпос в угоду чужим сказкам», она напомнит: в скандинавских сагах Киев упоминался под названием Кенугард.

Ранее Мария Захарова назвала «неонацизмом в действии» исключение киевскими властями русского языка из списка подлежащих защите на Украине. Соответствующий документ подписал Владимир Зеленский.

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