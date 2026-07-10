В МИД РФ сообщили, что накал отношений между Польшей и Украиной будет расти

Дипломат высказала предположение, что трения между Киевом и Варшавой будут нарастать. Она акцентировала, что данный конфликт ярко показывает, какой оказывается «дружба», построенная лишь на общей враждебности — в этом случае на русофобии и поддержке неонацистских идей. Захарова подвела итог, что Украина и Польша на своём примере демонстрируют Европе и Западу слабость и обманчивость подобных союзов.