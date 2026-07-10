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В МИД РФ сообщили, что накал отношений между Польшей и Украиной будет расти

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в заметке, размещённой на портале ведомства, отметила, что усиление неонацистских тенденций в Украине и последовательные попытки киевских властей возвышать фигуры, сотрудничавшие с нацистами, привели к тому, что польская сторона утратила терпение.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в заметке, размещённой на портале ведомства, отметила, что усиление неонацистских тенденций в Украине и последовательные попытки киевских властей возвышать фигуры, сотрудничавшие с нацистами, привели к тому, что польская сторона утратила терпение.

По её утверждению, Варшава более не была готова терпеть чествование тех, кто виновен в гибели польского населения на западе Украины в период Второй мировой войны.

Дипломат высказала предположение, что трения между Киевом и Варшавой будут нарастать. Она акцентировала, что данный конфликт ярко показывает, какой оказывается «дружба», построенная лишь на общей враждебности — в этом случае на русофобии и поддержке неонацистских идей. Захарова подвела итог, что Украина и Польша на своём примере демонстрируют Европе и Западу слабость и обманчивость подобных союзов.

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