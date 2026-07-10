В ЕС раскроют рекомендации по ограничению соцсетей для детей

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайший понедельник представит доклад с рекомендациями по защите детей от вреда социальных сетей. Об этом пишет Politico со ссылкой на еврочиновников.
По данным издания, в документе будут конкретные предложения, как ограничить негативное влияние соцсетей на детей, но без прямых указаний политикам, что именно следует блокировать. Фон дер Ляйен не станет однозначно поддерживать или отвергать введение возрастных ограничений. Однако уже в сентябре она может представить планы по общеевропейским возрастным ограничениям для пользователей социальных сетей.
Ближайший доклад призван убедить скептически настроенные правительства поддержать эту инициативу. Еврокомиссия, по данным Politico, намерена постепенно продвигать тему, которую уже активно разрабатывают другие страны.
Так, Австралия с декабря 2025 года запретила Twitch для лиц младше 16 лет и готовит аналогичные ограничения для крупных платформ. Дания планирует закрыть доступ к соцсетям детям до 15 лет. Франция, Испания, Греция и Турция также рассматривают обязательные возрастные ограничения.
Читайте также: В Норвегии подросткам младше 16 лет запретят доступ к социальным сетям.