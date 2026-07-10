В ЕС раскроют рекомендации по ограничению соцсетей для детей

По данным издания, в документе будут конкретные предложения, как ограничить негативное влияние соцсетей на детей, но без прямых указаний политикам, что именно следует блокировать. Фон дер Ляйен не станет однозначно поддерживать или отвергать введение возрастных ограничений. Однако уже в сентябре она может представить планы по общеевропейским возрастным ограничениям для пользователей социальных сетей.