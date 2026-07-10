Глава Башкирии рассказал о новом безопасном браузере

Компания «Борей Технологии» из Башкортостана представила браузер «Восток», который обеспечит безопасность при работе в интернете и на отечественных сайтах, и на зарубежных ресурсах. Он включен в Единый реестр отечественного ПО. Пока «Востока» в открытом доступе нет, но в перспективе будет открыт для всех пользователей.