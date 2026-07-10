МИД: РФ обязательно ответит на агрессивные действия Киева и НАТО в свой адрес

В ведомстве отметили, что российские власти уже не раз предупреждали страны альянса, насколько опасно финансировать ВСУ. Причем об этом говорилось как по дипломатическим каналам, так и публично. По оценке министерства, военная помощь Киеву и поддержка атак на регионы России делают государства НАТО соучастниками этих действий.