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В Совфеде рассказали о сигналах США и Украины по «компромиссам»

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва больше не верит в переговоры с Западом, вполне оправдано. Российская сторона получает сигналы из США и Украины по урегулированию кризиса, но на деле происходит увеличение количества террористических ударов вглубь страны. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что эмоциональность заявления министра вполне оправдана, потому что на протяжении очень многих месяцев и даже лет мы пытаемся выйти на приемлемые, обоюдоустраивающие варианты решения украинского кризиса. Нам подают сигналы, что они готовы на компромиссы. Идут эти сигналы из разных столиц — из Вашингтона, из самого Киева, кстати. Разные люди о разном говорят, но в результате мы видим сплошное ужесточение позиции, появление новых вариантов ударов вглубь нашей территории дронами и ракетами. Изобретаются варианты нового типа ракет, которые будут предоставлены украинскому режиму», — сказал дипломат.

Как подчеркнул Карасин, дипломатию никто не отменяет, однако «не всегда она должна быть гибкой и мягкой, дипломатия иногда становится жесткой».

«Именно об этом, как мне кажется, Сергей Лавров и сказал в этом небольшом, но жестком интервью», — отметил он.

Накануне Лавров заявил, что Россия больше не верит в стремление западных стран договариваться по украинскому вопросу. По его словам, Запад лишь имитирует свою готовность к переговорам, а сейчас и вовсе перешел к открытым ультиматумам в адрес Москвы. Сегодня же президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и ее союзников есть только два месяца для возобновления переговоров с Россией — иначе конфликт рискует перейти в масштабную эскалацию.

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