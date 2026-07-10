В Совфеде рассказали о сигналах США и Украины по «компромиссам»

«Я считаю, что эмоциональность заявления министра вполне оправдана, потому что на протяжении очень многих месяцев и даже лет мы пытаемся выйти на приемлемые, обоюдоустраивающие варианты решения украинского кризиса. Нам подают сигналы, что они готовы на компромиссы. Идут эти сигналы из разных столиц — из Вашингтона, из самого Киева, кстати. Разные люди о разном говорят, но в результате мы видим сплошное ужесточение позиции, появление новых вариантов ударов вглубь нашей территории дронами и ракетами. Изобретаются варианты нового типа ракет, которые будут предоставлены украинскому режиму», — сказал дипломат.