Минск рассказал, как накажет ВСУ за удар дроном по автобусу с детьми

Инцидент произошёл 17 июня. Беспилотник атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Белоруссии, которая направлялась на отдых в Геленджик через территорию Брянской области. В результате удара пострадали 8 человек, из которых 6 — несовершеннолетние.