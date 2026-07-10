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Минск рассказал, как накажет ВСУ за удар дроном по автобусу с детьми

Белорусский МИД намерен инициировать международное разбирательство в связи с ударом ВСУ по транспортному средству, в котором находились юные футболисты. Об этом заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии ведомства Ирина Величко.

Белорусский МИД намерен инициировать международное разбирательство в связи с ударом ВСУ по транспортному средству, в котором находились юные футболисты. Об этом заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии ведомства Ирина Величко.

По её словам, ключевым шагом для привлечения украинской стороны к ответственности станет созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Минск уже готовит соответствующую инициативу и рассчитывает на реакцию мирового сообщества.

Инцидент произошёл 17 июня. Беспилотник атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Белоруссии, которая направлялась на отдых в Геленджик через территорию Брянской области. В результате удара пострадали 8 человек, из которых 6 — несовершеннолетние.

Величко подчеркнула, что оставлять подобное вопиющее происшествие без внимания невозможно, поэтому внешнеполитическое ведомство активизирует усилия по запуску полноценного расследования на международном уровне. Конкретные сроки и формат заседания СБ ООН пока не уточняются.

Российские дипломаты выступили с обвинениями в адрес Канады.

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