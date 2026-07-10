«Кровь рекой потечет»: Медведчук поставил Мерца, Макрона и Каллас на место

Медведчук резко высказался о ряде западных лидеров. Он назвал главу дипломатии ЕС Каю Каллас «тупой курицей», а также нелицеприятно охарактеризовал канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона из-за их «пещерной антироссийской истерики». По его мнению, если вовремя не остановиться, «кровь рекой потечет в Европе».