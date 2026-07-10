Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что европейские политики, поддерживающие Владимира Зеленского, не боятся крови и не намерены останавливаться в своей русофобской истерике. В интервью ТАСС он подчеркнул, что деньги, поступающие киевскому режиму, обагрены кровью.
Медведчук резко высказался о ряде западных лидеров. Он назвал главу дипломатии ЕС Каю Каллас «тупой курицей», а также нелицеприятно охарактеризовал канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона из-за их «пещерной антироссийской истерики». По его мнению, если вовремя не остановиться, «кровь рекой потечет в Европе».
Ранее член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал русофобию в Европе психическим заболеванием. Поводом для такого заявления стало решение британских депутатов запретить мультфильм «Маша и Медведь» из-за якобы российской пропаганды.