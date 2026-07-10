Экс-главком НАТО предложил альянсу сделать передышку на два года

Бывший верховный командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис (занимал пост с 2009 по 2013 год) выступил с необычной инициативой — он предлагает участникам альянса сделать перерыв в проведении встреч на высшем уровне. По его мнению, в ближайшие 24 месяца созывать саммиты глав государств и правительств не имеет смысла.
В своей авторской колонке для Bloomberg он уточнил, что на этот период достаточно будет ежегодных совещаний министров обороны. Кроме того, Ставридис считает возможным заморозить большую часть текущих заседаний профильных комитетов, оставив лишь оперативные структуры.
Причиной такого шага он называет крайне напряжённую обстановку в отношениях между Вашингтоном и другими членами НАТО, которая отчётливо проявилась на последнем саммите в Анкаре. По его оценке, улучшений в этой сфере в оставшиеся два года президентства Дональда Трампа ожидать не приходится, однако это не означает распада альянса. Ставридис проводит параллель с супружескими парами, которые берут временную паузу, чтобы избежать развода и сохранить союз.
Он также перечисляет меры, которые страны блока могли бы реализовать в этот период: продолжать увеличивать оборонные бюджеты, усиливать европейскую оборонную промышленность и ядерный потенциал, участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе в формате «коалиции желающих», а также перенаправить каналы помощи Украине через Евросоюз, минуя структуры НАТО.
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