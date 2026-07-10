Экс-главком НАТО предложил альянсу сделать передышку на два года

Причиной такого шага он называет крайне напряжённую обстановку в отношениях между Вашингтоном и другими членами НАТО, которая отчётливо проявилась на последнем саммите в Анкаре. По его оценке, улучшений в этой сфере в оставшиеся два года президентства Дональда Трампа ожидать не приходится, однако это не означает распада альянса. Ставридис проводит параллель с супружескими парами, которые берут временную паузу, чтобы избежать развода и сохранить союз.