WSJ: Израиль сообщил США о новом плане Ирана убить Трампа

Президент США также не раз говорил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. В сентябре 2024 года он сообщил в соцсети Truth Social, что находится в опасности, а также упомянул, что «Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова».