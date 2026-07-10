Памфилова: Не более 11 партий попадут в бюллетень парламентских выборов

— То есть, поскольку вчера, то есть 9 числа, к нам больше не поступило ни одной заявки, то будем считать, вот те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, — передает слова Памфиловой ТАСС.