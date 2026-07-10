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Памфилова: Не более 11 партий попадут в бюллетень парламентских выборов

Не более 11 политических партий попадут в бюллетень парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. У желающих принять участие в электоральном мероприятии есть возможность провести съезд и выдвинуть своих кандидатов до 11 июля. Об этом в пятницу, 10 июля, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Не более 11 политических партий попадут в бюллетень парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. У желающих принять участие в электоральном мероприятии есть возможность провести съезд и выдвинуть своих кандидатов до 11 июля. Об этом в пятницу, 10 июля, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

— То есть, поскольку вчера, то есть 9 числа, к нам больше не поступило ни одной заявки, то будем считать, вот те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, — передает слова Памфиловой ТАСС.

Президент России Владимир Путин 11 июня провел оперативное совещание Совета безопасности, темой которого стало обеспечение общественной безопасности во время подготовки к сентябрьским выборам. Он подчеркнул, что предстоящее голосование — важнейшее политическое событие в жизни страны.

Президент России 1 апреля во время встречи с представителями ЦИК акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета выборов в Государственную думу. Он заявил, что ни одна внешняя сила не должна иметь возможности влиять на ход или результаты голосования граждан.

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