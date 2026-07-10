Что изменит новое водное соглашение Казахстана и Германии

GIZ поможет внедрить цифровое управление подземными водами, а успешный проект по экономии воды могут масштабировать на весь юг Казахстана уже с 2027 года, передает DKNews.kz.
Вода постепенно становится одним из самых ценных ресурсов Казахстана. На фоне изменения климата, роста потребления и регулярных засух государство делает ставку не только на строительство новых объектов, но и на современные технологии управления водными ресурсами.
Именно этим вопросам была посвящена встреча вице-министра водных ресурсов и ирригации Аслана Абдраимова с руководителем программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) доктором Каролиной Милов.
Цифровое управление подземными водами.
Одной из главных тем переговоров стало развитие системы мониторинга подземных вод.
Обсуждается финансовая поддержка со стороны GIZ для оснащения Ситуационно-аналитического центра НАО «Национальная гидрогеологическая служба “Казгидрогеология”» современным оборудованием и специализированным программным обеспечением.
Это позволит получать более точные данные о запасах подземной воды, быстрее анализировать ситуацию и принимать решения по управлению одним из важнейших природных ресурсов страны.
Сотрудничество выйдет на новый уровень.
Во время встречи стороны также обсудили дальнейшую работу в рамках международного проекта «Европейский Союз за устойчивую Центральную Азию: совместные действия и сотрудничество по воде, энергетике и изменению климата».
Проект направлен на повышение устойчивости региона к климатическим изменениям, развитие рационального использования воды и укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии.
Проект из Кызылорды могут распространить на весь юг.
Отдельное внимание уделили программе «Экономь воду — сохраняй будущее!», которая уже реализуется в Кызылорде.
По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, проект показал положительные результаты. Если стороны окончательно согласуют дальнейшее сотрудничество, с 2027 года инициативу планируют масштабировать на другие южные регионы Казахстана, где вопросы водосбережения стоят особенно остро.
Что говорят в Министерстве.
Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов подчеркнул, что партнерство с Германией уже приносит практические результаты.
«Германия — надёжный партнёр Казахстана в водной сфере. Совместные проекты — от управления подземными водными ресурсами до внедрения культуры водосбережения — дают практические результаты, и мы намерены последовательно расширять это взаимодействие», — отметил Аслан Абдраимов.
Германия продолжит поддержку Казахстана.
Представители GIZ подтвердили готовность и дальше оказывать Министерству экспертную и техническую помощь.
В частности, речь идет о разработке бассейновых планов управления водными ресурсами — документов, которые определяют, как должны использоваться и сохраняться водные ресурсы в каждом регионе страны.
Почему это важно.
Сегодня Казахстан входит в число стран, наиболее чувствительных к дефициту воды. Поэтому сотрудничество с международными партнерами становится не просто обменом опытом, а частью долгосрочной стратегии водной безопасности.
Развитие цифрового мониторинга, внедрение современных технологий и расширение программ по водосбережению должны помочь эффективнее управлять водными ресурсами в ближайшие годы и снизить риски, связанные с изменением климата.