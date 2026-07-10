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Более тысячи участников из всех регионов: стартовал III съезд партии «Әділет»

В столичном Дворце Независимости сегодня проходит III внеочередной Съезд партии «Әділет».

Источник: Деловой Казахстан

Более тысячи делегатов со всего Казахстана приехали в Астану, чтобы принять ключевые решения, которые определят дальнейшее развитие партии и ее участие в предстоящей избирательной кампании, передает DKNews.kz.

С самого утра во Дворце Независимости собрались представители всех регионов страны. Вместе с делегатами в работе съезда участвуют представители общественных объединений, экспертного сообщества и приглашенные гости.

Что обсуждают на съезде.

Еще до начала пленарного заседания состоялось заседание Политического совета партии.

На нем обсудили повестку дня, приоритетные направления развития и вопросы дальнейшей политической работы.

Главная интрига съезда — решения, которые будут приняты уже сегодня.

Делегатам предстоит:

утвердить Предвыборную программу; принять партийный список кандидатов; внести изменения и дополнения в Устав партии; определить размер членских взносов; принять итоговое Постановление III внеочередного Съезда.

Партия завершила создание структуры.

К 10 июля «Әділет» полностью завершила организационный этап формирования.

За сравнительно короткий срок партия создала региональную сеть по всей стране и сформировала руководящие органы.

В цифрах.

808 человек вошли в составы Политических советов регионов.

Еще 100 человек стали членами Контрольно-ревизионных комиссий.

В руководящие органы вошли представители самых разных отраслей:

малого и среднего бизнеса; образования и науки; неправительственного сектора; профсоюзов; культуры и спорта; промышленности; транспорта; жилищно-коммунального хозяйства; здравоохранения; СМИ; экономики; юриспруденции; IT и креативных индустрий.

Таким образом партия делает ставку на широкое представительство профессионального сообщества.

От создания до регистрации — меньше месяца.

Партия «Әділет» была создана по инициативе казахстанцев, представляющих различные профессиональные сообщества и общественные объединения.

Учредительный съезд прошел 7 мая 2026 года в Астане.

Уже 1 июня 2026 года Министерство юстиции Республики Казахстан официально зарегистрировало политическую партию в соответствии с действующим законодательством.

Работа продолжается.

В эти минуты III внеочередной Съезд партии «Әділет» продолжает работу.

Ожидается, что по итогам заседания будут утверждены программные документы, список кандидатов и приняты решения, которые определят дальнейший политический курс партии.