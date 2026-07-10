Более тысячи участников из всех регионов: стартовал III съезд партии «Әділет»

Более тысячи делегатов со всего Казахстана приехали в Астану, чтобы принять ключевые решения, которые определят дальнейшее развитие партии и ее участие в предстоящей избирательной кампании, передает DKNews.kz.
С самого утра во Дворце Независимости собрались представители всех регионов страны. Вместе с делегатами в работе съезда участвуют представители общественных объединений, экспертного сообщества и приглашенные гости.
Что обсуждают на съезде.
Еще до начала пленарного заседания состоялось заседание Политического совета партии.
На нем обсудили повестку дня, приоритетные направления развития и вопросы дальнейшей политической работы.
Главная интрига съезда — решения, которые будут приняты уже сегодня.
Делегатам предстоит:
утвердить Предвыборную программу; принять партийный список кандидатов; внести изменения и дополнения в Устав партии; определить размер членских взносов; принять итоговое Постановление III внеочередного Съезда.
Партия завершила создание структуры.
К 10 июля «Әділет» полностью завершила организационный этап формирования.
За сравнительно короткий срок партия создала региональную сеть по всей стране и сформировала руководящие органы.
В цифрах.
808 человек вошли в составы Политических советов регионов.
Еще 100 человек стали членами Контрольно-ревизионных комиссий.
В руководящие органы вошли представители самых разных отраслей:
малого и среднего бизнеса; образования и науки; неправительственного сектора; профсоюзов; культуры и спорта; промышленности; транспорта; жилищно-коммунального хозяйства; здравоохранения; СМИ; экономики; юриспруденции; IT и креативных индустрий.
Таким образом партия делает ставку на широкое представительство профессионального сообщества.
От создания до регистрации — меньше месяца.
Партия «Әділет» была создана по инициативе казахстанцев, представляющих различные профессиональные сообщества и общественные объединения.
Учредительный съезд прошел 7 мая 2026 года в Астане.
Уже 1 июня 2026 года Министерство юстиции Республики Казахстан официально зарегистрировало политическую партию в соответствии с действующим законодательством.
Работа продолжается.
В эти минуты III внеочередной Съезд партии «Әділет» продолжает работу.
Ожидается, что по итогам заседания будут утверждены программные документы, список кандидатов и приняты решения, которые определят дальнейший политический курс партии.