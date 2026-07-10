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СМИ: технические консультации между представителями США и Ирана продолжаются

США будут участвовать в технических переговорах с Ираном и по-прежнему привержены поиску решения конфликта, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Источник в администрации Дональда Трампа в четверг охарактеризовал нападения Ирана на торговые суда вблизи Ормузского пролива как «акты терроризма» и срыв ранее подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании «на неприемлемом уровне».

При этом он добавил, что США по-прежнему привержены поиску дипломатического решения конфликта и продолжат переговоры с Тегераном на «техническом уровне», передает американский канал CNBC.

Иранские официальные лица, в свою очередь, обвинили США в несоблюдении меморандума о взаимопонимании, сославшись на нарушение договоренностей по Ормузского проливу, постоянные угрозы дальнейших ударов и восстановление нефтяных санкций.

Агентство Bloomberg предполагает, что комментарии источника ослабят опасения по поводу возобновления полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Однако боестолкновения последних дней подчеркнули шаткость временного соглашения, подписанного Тегераном и Вашингтоном в середине июня.

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