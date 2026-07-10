СМИ: технические консультации между представителями США и Ирана продолжаются

Источник в администрации Дональда Трампа в четверг охарактеризовал нападения Ирана на торговые суда вблизи Ормузского пролива как «акты терроризма» и срыв ранее подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании «на неприемлемом уровне».
Иранские официальные лица, в свою очередь, обвинили США в несоблюдении меморандума о взаимопонимании, сославшись на нарушение договоренностей по Ормузского проливу, постоянные угрозы дальнейших ударов и восстановление нефтяных санкций.
Агентство Bloomberg предполагает, что комментарии источника ослабят опасения по поводу возобновления полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Однако боестолкновения последних дней подчеркнули шаткость временного соглашения, подписанного Тегераном и Вашингтоном в середине июня.