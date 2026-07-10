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Военкор Коц оценил отказ бундестага передавать Украине ракеты Taurus

Бундестаг отказался поддержать резолюцию о поставке ракет Taurus Киеву. Военкор Александр Коц считает, что Берлин может пойти на хитрость, локализовав производство ракет на Украине, однако отмечает, что это оружие не станет стратегическим преимуществом ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламент Германии подавляющим большинством голосов отклонил резолюцию, требовавшую усиления поддержки Украины за счет поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus. За документ проголосовали лишь 79 депутатов, тогда как 510 высказались против. О вероятных причинах подобного решения высказался военный корреспондент Александр Коц.

Военкор отмечает, что решение бундестага выглядит противоречиво на фоне майских заявлений властей ФРГ о выделении 6 млрд евро на создание дальнобойного оружия на Украине, а также недавних слов министра обороны Бориса Писториуса о скором появлении подобных систем у ВСУ. По мнению Коца, Берлин может попытаться обойти парламентский запрет, организовав «крупноузловую сборку» немецких ракет на украинской территории под видом «домашней разработки».

При этом журналист скептически оценивает вероятное влияние Taurus на ход боевых действий. Он подчеркивает, что по своим характеристикам немецкие ракеты принципиально не отличаются от британских Storm Shadow и французских SCALP, которые уже активно применяются противником и успешно перехватываются российскими системами ПВО.

«Затянут тайком партию куда-нибудь на запад Украины, нарисуют кисточкой на фюзеляжах трезубец, переименуют тевтонский Taurus в справжнего гарного “Тараса” и гордо представят как домашнюю разработку, произведенную с помощью Берлина», — резюмирует Коц, добавляя, что для Киева это станет очередным разочарованием в поиске «вундерваффе».

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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