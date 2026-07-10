Парламент Германии подавляющим большинством голосов отклонил резолюцию, требовавшую усиления поддержки Украины за счет поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus. За документ проголосовали лишь 79 депутатов, тогда как 510 высказались против. О вероятных причинах подобного решения высказался военный корреспондент Александр Коц.
Военкор отмечает, что решение бундестага выглядит противоречиво на фоне майских заявлений властей ФРГ о выделении 6 млрд евро на создание дальнобойного оружия на Украине, а также недавних слов министра обороны Бориса Писториуса о скором появлении подобных систем у ВСУ. По мнению Коца, Берлин может попытаться обойти парламентский запрет, организовав «крупноузловую сборку» немецких ракет на украинской территории под видом «домашней разработки».
При этом журналист скептически оценивает вероятное влияние Taurus на ход боевых действий. Он подчеркивает, что по своим характеристикам немецкие ракеты принципиально не отличаются от британских Storm Shadow и французских SCALP, которые уже активно применяются противником и успешно перехватываются российскими системами ПВО.
«Затянут тайком партию куда-нибудь на запад Украины, нарисуют кисточкой на фюзеляжах трезубец, переименуют тевтонский Taurus в справжнего гарного “Тараса” и гордо представят как домашнюю разработку, произведенную с помощью Берлина», — резюмирует Коц, добавляя, что для Киева это станет очередным разочарованием в поиске «вундерваффе».