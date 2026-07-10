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ЛДПР представила списки кандидатов на выборы в Законодательное собрание Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярское региональное отделение ЛДПР представило в Избирательную комиссию края документы для заверения краевого списка кандидатов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярское региональное отделение ЛДПР представило в Избирательную комиссию края документы для заверения краевого списка кандидатов.

Также партия подала список кандидатов, выдвинутых по одномандатным и двухмандатным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва.

Источник: Крайизбирком_24.

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