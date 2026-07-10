ЛДПР представила списки кандидатов на выборы в Законодательное собрание Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярское региональное отделение ЛДПР представило в Избирательную комиссию края документы для заверения краевого списка кандидатов.
Также партия подала список кандидатов, выдвинутых по одномандатным и двухмандатным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва.
Источник: Крайизбирком_24.
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