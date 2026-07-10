В Красноярском крае заявления по «Мобильному избирателю» примут 67 подразделений МФЦ

Соглашение определяет порядок предоставления МФЦ услуг по приёму и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на указанных выборах и направления соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии. Председатель крайизбиркома Тарас Яскевич отметил: «Такое межведомственное сотрудничество расширяет возможности для жителей края воспользоваться механизмом “Мобильный избиратель”. Заявления о голосовании по месту нахождения на выборах можно подать в 67 подразделениях МФЦ в более чем 50 населённых пунктах края. Период подачи заявлений — с 3 августа по 14 сентября».