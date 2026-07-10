Партия «Новые люди» определилась с кандидатами в депутаты в Нижегородской области

Собрание по выдвижению кандидатов в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области провело региональное отделение партии «Новые люди» 9 июля.
Кандидатами выдвинуты уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, генеральный директор компании «Армор Групп» Олег Гусаровский, заместитель директора компании «Уютно и Точка» Арсен Крбашян, советник директора по развитию АНО «Парк Мастеров “Нижполиграф”» Анастасия Чернева, заместитель главного врача по медицинской части клиники «МЕДИС» Алексей Душкин.
Кандидатами в Государственную Думу Российской Федерации от Нижегородской области стали член Общественной палаты Дарья Кислицына и нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.
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