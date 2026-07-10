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Партия «Новые люди» определилась с кандидатами в депутаты в Нижегородской области

Выдвинуты кандидаты в Госдуму и Заксобрание.

Источник: Время

Собрание по выдвижению кандидатов в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области провело региональное отделение партии «Новые люди» 9 июля.

Кандидатами выдвинуты уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, генеральный директор компании «Армор Групп» Олег Гусаровский, заместитель директора компании «Уютно и Точка» Арсен Крбашян, советник директора по развитию АНО «Парк Мастеров “Нижполиграф”» Анастасия Чернева, заместитель главного врача по медицинской части клиники «МЕДИС» Алексей Душкин.

Кандидатами в Государственную Думу Российской Федерации от Нижегородской области стали член Общественной палаты Дарья Кислицына и нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Больше информации о выборах в Нижегородской области в 2026 году — на сайте ИА «Время Н».

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