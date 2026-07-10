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Финляндия запускает обучение призывников работе с дронами

Силы обороны Финляндии с 2025 года приступят к обучению призывников применению дронов-перехватчиков. Об этом заявил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен.

Источник: Reuters

«Осенью мы протестируем использование дронов-перехватчиков с кадровым составом, а со следующего года начнем обучать их использованию призывников», — приводит слова Нокелайнена издание Ruotuväki.

Как уточнил инспектор, дроны-перехватчики планируется задействовать в формируемом в составе финских сил обороны подразделении по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Начиная с конца марта финские власти неоднократно информировали об обнаружении беспилотников на территории страны. По итогам расследований правоохранители указывали на украинское происхождение данных аппаратов. Как минимум три из них были оснащены неразорвавшимся боеприпасом.