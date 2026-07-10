Акустическая система «Заваруха» в действии на фронте

«Размер микрофонной решетки не превышает 1 м. “Заваруха” уже прошла боевую апробацию в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской и Запорожской областях. Система показала высокую точность обнаружения: погрешность не превышает 400 м на дальности более 20 км, что достаточно для доразведки средствами БПЛА. На дальности 12 км погрешность составляет не более 150 м. Максимальная подтвержденная дальность детекции и пеленгации — 27 км», — рассказали разработчики. В НПО «Альфа» уточнили, что длительность автономной работы системы от аккумулятора составляет 5 суток.