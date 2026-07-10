В Красноярском крае благоустраивают 33 общественных пространства, выбранных жителями

Ирина Котельникова, заместитель министра строительства и ЖКХ края: «Камеры видеонаблюдения установлены на каждой стройплощадке, отслеживаем ход работ в режиме реального времени. Всё должно быть выполнено по проектам благоустройства, которые разрабатываются с учётом пожеланий жителей и при участии местных администраций. В ходе реализации этой программы мы обустраиваем самые разные объекты — от масштабных, знаковых для всего города, до небольших камерных пространств для жителей микрорайонов».