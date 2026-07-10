В Красноярском крае благоустраивают 33 общественных пространства, выбранных жителями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 24 муниципалитетах Красноярского края идет благоустройство общественных территорий, которые жители выбрали во время прошлогоднего голосования. В этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют 33 объекта.
Работы уже близятся к завершению в сквере «Огни Саян» в Шушенском, сквере на улице Прохорова в Заозерном, общественном пространстве возле Молодежного центра в Норильске и сквере на улице Тимирязева в Минусинске.
Высокая степень готовности также у сквера в микрорайоне Судоверфь в Енисейске, сквера на улице Ульяны Громовой в Уяре, сквера Защитников Отечества в Дивногорске, сквера на улице Кретова в Минусинске и пешеходной зоны на улице Норильской в Шарыпове.
Ирина Котельникова, заместитель министра строительства и ЖКХ края: «Камеры видеонаблюдения установлены на каждой стройплощадке, отслеживаем ход работ в режиме реального времени. Всё должно быть выполнено по проектам благоустройства, которые разрабатываются с учётом пожеланий жителей и при участии местных администраций. В ходе реализации этой программы мы обустраиваем самые разные объекты — от масштабных, знаковых для всего города, до небольших камерных пространств для жителей микрорайонов».
Напомним, ежегодно жители 24 городов и районов края с населением более 10 тысяч человек выбирают общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году. Работы выполняются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».